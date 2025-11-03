Türkiye'nin önemli doğa sporları organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra, bu yıl da Kaz Dağları'nda koşucuları ağırlayacak. 28-30 Kasım tarihlerinde yerli ve yabancı yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapacak etkinlikte doğayla iç içe rotalar, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarıyla öne çıkacak.

Mesut IŞIK / BALIKESİR (İGFA) - Türkiye'nin en prestijli doğa sporları organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra, bu yıl da Kaz Dağları'nın efsanelerle dolu rotalarında koşulacak. 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek yarış, doğayla iç içe parkurları, sürdürülebilirlik vurgusu ve zorluk derecelerine göre ayrılan 5 farklı etabı ile dikkat çekiyor.

Rossist Event organizasyonuyla, Türkiye'nin kış sporlarındaki öncü markası Kar Spor isim sponsorluğunda düzenlenen yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale Valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu ve çok sayıda kurumun desteğiyle hayata geçiriliyor.

5 PARKURDA EFSANELERİN İZİNDE KOŞU

Katılımcılar; 8,5K, 15K, 36K, 66K ve 110K olmak üzere beş farklı parkurda mücadele edecek. Yarış, Çanakkale'den başlayıp Balıkesir'de sona ermesi bakımından Türkiye'de iki ili kapsayan nadir koşu organizasyonlarından biri olma özelliği taşıyor.

En zorlu etap olan 110K'lık 'İda Ultra' parkuru, 3 bin 625 metrenin üzerindeki irtifasıyla dayanıklılığı sınayacak. Koşucular, Yeşilyurt'tan başlayarak Adatepe, Doyran, Altınoluk, Kaz Dağları Milli Parkı ve Zeytinli gibi tarihi ve doğal noktalardan geçerek Güre'de finişe ulaşacak.

MİTOLOJİ, DOĞA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AYNI ROTADA

Homeros'un İlyada Destanı'nda 'İda Dağı' olarak anılan Kaz Dağları, tanrıların Troya Savaşı'nı izlediği yer olarak biliniyor. Kar Spor İda Ultra parkurları, bu yıl da Aeneas Kültür Yolu üzerindeki köyler ve antik patikalardan geçerek koşuculara bir 'mitoloji yolculuğu' yaşatacak.

Ayrıca etkinlik, bölgedeki zeytin hasadı dönemine denk gelmesiyle hem doğanın hem de tarımsal kültürün canlı tanığı olacak.

Sosyal sorumluluk partneri Adım Adım olan organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürülebilirlik bilincini ön planda tutacak. Oksijen bakımından dünyanın en zengin ikinci bölgesi kabul edilen Kaz Dağları, sporculara hem fiziksel hem ruhsal açıdan unutulmaz bir deneyim sunacak.