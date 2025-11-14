İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ulusal ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'ORKİNOS BULUT-2' operasyonunda 138 üst düzey örgüt üyesinin yakalandığını, yaklaşık 15 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin en kapsamlı narkotik operasyonlarından biri olan ORKİNOS BULUT-2 operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu hazırlanan operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Operasyona; EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube ekiplerinin yanı sıra çok sayıda güvenlik birimi katıldı. Operasyon başlamadan önce Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, Birleşik Krallık, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatlarıyla da bilgi ve belge paylaşımı yapıldı.

5 ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Bakan Yerlikaya, hedefte uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 5 ayrı uyuşturucu organize suç örgütü bulunduğunu belirtti. Bu örgütlerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'uyuşturucu ticareti' ve 'suçtan elde edilen gelirleri aklama' suçlarını işledikleri tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1989254223159046195

Şüphelilerin Türkiye ve yurt dışında ele geçirilen toplam 18 ton 129 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları belirlendi.

Operasyon kapsamında, aralarında elebaşları F.K., A.M.G. ve V.G.'nin de bulunduğu toplam 138 üst düzey örgüt üyesi gözaltına alındı.

MASAK tarafından yürütülen incelemelerde, örgütlere ait olduğu belirlenen 647 taşınmaz, 186 araç, 1 holding, 113 şirket, 1 kuru yük gemisi, Çok sayıda banka hesabı olmak üzere yaklaşık 15 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

'UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR'

Operasyonda görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Bakan Yerlikaya, 'Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.' mesajı verdi.