Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun Konya'daki cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehidin ölümünden sadece saatler önce kız kardeşiyle yaptığı duygu dolu mesajlaşmayı anlatarak 'Aziz hatıraları asla unutulmayacak' dedi.

KONYA (İGFA) - Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 Mehmetçikten biri olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, memleketi Konya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehidin ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende duygusal anlar yaşanırken Bakan Yerlikaya, şehidin şehadete kavuşmadan sadece birkaç saat önce kız kardeşiyle yaptığı mesajlaşmayı paylaştı.

'Ağabeyinin Şehit Olduğunu Rüyasında Görmüştü'



Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızda şehit olan 20 kahraman vatan evladımızdan biri de Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'ydu????????



Ahmet Yasir, şehadete ulaşmadan sadece birkaç saat önce kız kardeşiyle: pic.twitter.com/qzmkeYzc24 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2025

Kız kardeşinin rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu görerek ağlayarak uyandığını mesajla anlattığını aktaran Yerlikaya, Ahmet Yasir Kuyucu'nun buna 'Keşke olsa öyle bir şey ama nerde' diye cevap verdiğini söyledi. Bu mesajdan yalnızca birkaç saat sonra genç astsubayın şehadete ulaştığını belirten Bakan Yerlikaya, 'Keşkesi gerçek oldu' dedi.

Konya'da kılınan cenaze namazının ardından şehit Kuyucu, dualar eşliğinde toprağa verildi. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, 'Ahmet Yasir'e ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, sevdiklerine, kahraman ordumuza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Makamları âli olsun. Aziz hatıraları asla unutulmayacak' ifadelerini kullandı.

Şehidin naaşı Türk bayrağına sarılı tabutla omuzlarda taşınırken, vatandaşlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla şehit ailesine destek verdi.