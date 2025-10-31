Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehri olan Çin'in Şiyan Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Ye Niuping ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehri Çin Halk Cumhuriyeti'nden Şiyan Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Ye Niuping ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Dünya Konseyi'nde güzel ev sahipliği için Niuping'e çok teşekkür etti.

İki şehrin kardeşlik ilişkisinin eskiye dayandığını kaydeden Başkan Altay, 'Bağlarımız çok güçlü. Tarihsel olarak da ortak bir mirasa sahibiz. Şiyan ve Konya iki eski başkent. Şiyan'da da son dönemde belediyecilik anlamında çok güzel işler yapıldığını gördük. Konya da belediyecilik denince ilk akla gelen şehirlerin başında geliyor. Ayrıca uluslararası birliklerde çalışmaya çok alışığız. Eş Başkan olarak UCLG'ye çok büyük destek veriyorsunuz. Umarım UCLG'de birlikte daha uzunca bir yol yürürüz' değerlendirmesini yaptı.

Şiyan Belediye Başkanı Ye Niuping ise, Konya'da bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 'İki şehir arasındaki dostluk 1996 yılında kurulmuş ve halen devam ediyor. Ben 3 yıldır Şiyan'da belediye başkanlığı yapıyorum ama sizi daha uzun süredir takip ediyoruz. İlk başta ziyaretler İstanbul ve Ankara olarak planlanmıştı ama Konya'yı da ziyaret etmek istedim. İki şehir arasındaki ilişkileri gözümle görmek istedim. Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

İki şehir arasındaki ilişkilerin, şehircilik çalışmalarının ve iş birliği imkanlarının ele alındığı görüşmede Şiyan Belediye Başkanı Ye Niuping ve heyet, Büyükşehir Taş Bina'da oluşturulan Konya Dijital Tanıtım Merkezi'ni gezerek Başkan Altay'dan bilgi aldı.