Gazeteci-yazar Enver Aysever, YouTube yayınındaki ifadeleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aysever'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
İSTANBUL (İGFA) - Gazeteci Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmeler gerekçe gösterilerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Aysever, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklama kararının ardından Aysever'in resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.
Mesajda tutuklamaya tepki gösterilerek hukuki sürece dair değerlendirmelere yer verildi.