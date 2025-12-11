Bunlar da ilginizi çekebilir

Tutuklama kararının ardından Aysever'in resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Aysever, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL (İGFA) - Gazeteci Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmeler gerekçe gösterilerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gazeteci-yazar Enver Aysever, YouTube yayınındaki ifadeleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aysever'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

