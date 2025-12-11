Malatya Büyükşehir Belediyesi, çevresel farkındalık ve sürdürülebilir yaşam ilkeleri doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

MALATYA (İGFA) - 'Her Ev Bir Atölye' adıyla başlatılan proje kapsamında, vatandaşlara yönelik olarak bitkisel atık yağların geri dönüşümüyle ilgili uygulamalı eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda 6 mahalle ve 3 KYK yurdu ve 14 okul olmak üzere toplam 23 noktada eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından uygulanan projede vatandaşlara yönelik verilen eğitimlerde bitkisel atık yağların geri dönüşümü anlatılarak, uygulama aşamaları gerçekleştirildi.

Sıfır atık hareketinin günlük hayatlarına nasıl entegre edebilecekleri 'Her Ev Bir Atölye' projesi, 4564 öğrenciyle buluştu.

HER EĞİTİM BİR FARKINDALIK OLUŞTURUYOR

İlk kez Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve uygulanan 'Her Ev Bir Atölye' proje kapsamında verilen eğitimlerde, atık yağların lavaboya dökülmemesi ve dökülen her bir litre yağın bir milyon litre suyu nasıl kirlettiği farkındalığı anlatılıyor. Şu ana kadar 6 mahalle ve 3 KYK yurdu ve 14 okul olmak üzere toplam 23 noktada başarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler ile vatandaşlara geri dönüşüm hususunda önemli bilgiler verildi. Eğitimlerde özellikle evsel atıkların geri dönüşümle değerIendirilmesi ise ön planda tutuluyor. Her eğitimde ulaşılan hedef kitlenin geri dönüşüm konusunda daha bilinçli ve farkındalık olgusunun arttırılması sağlanıyor. Bu neden verilen eğitimlerin ardından uygulamalı aşamalar gerçekleştiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimlerin sonunda soru-cevap bölümüyle vatandaşların merak ettiği konulara açıklık getirildi.