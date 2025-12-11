ASELSAN, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağına entegre edilen milli MURAD AESA Burun Radarı'nı duyurdu. 'Oyunun kuralları baştan yazıldı' diyerek, Türk savunma sanayiinin yeni başarısını kutladı.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA platformuna entegre edilen MURAD AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizi) Burun Radarı'nın hava muharebe dinamiklerini değiştirdiğini vurguladı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı :'Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edilen ASELSAN MURAD AESA Burun Radarı ile oyunun kuralları baştan yazıldı! Aynı azimle gelişmeye, üretmeye, hep daha ileri gitmeye devam edeceğiz.'

Bu entegrasyon, KIZILELMA'nın özerk hava-hava muharebe kabiliyetini zirveye taşıdı.

MURAD AESA Radarı, yüksek çözünürlüklü hedef tespiti, görüş ötesi (BVR) kilitlenme ve çoklu hedef takibi gibi özelliklerle donatılmış. Kasım 2025'te gerçekleştirilen testlerde, radarın Gökdoğan füzesiyle entegre çalışmasıyla KIZILELMA, dünyanın ilk insansız platformu olarak jet hızındaki bir hedefi özerk olarak imha etti.

Bu gelişme, Boeing'in MQ-28 Ghost Bat projesinden 10 gün önce gerçekleşen KIZILELMA testiyle, Türk mühendisliğinin üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.

https://twitter.com/aselsan/status/1999013550841385289

Ghost Bat'ın AIM-120 füzesi atışı dış destekle sınırlı kalırken, KIZILELMA tam özerk radar kilidiyle BVR vuruşunu video kayıtlarıyla belgelerken, ASELSAN ve Baykar iş birliği, KIZILELMA'yı 4.5-5. nesil savaş uçağı seviyesine yaklaştırdı.