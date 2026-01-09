Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevresel kirliliğe yol açan kimyasal tarım ilaçları ve gübrelere karşı organik üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı 'Organik Tarım Sertifikasyon Desteği' projesini sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Çevresel kirlilik yaratan ve ekolojik dengeyi tehdit eden kimyasal tarım ilaçlarına ve kimyasal gübrelere karşı organik tarımı desteklemek için çalışmalarına hız veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Organik Tarım Sertifikasyon Desteği' projesiyle ile tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını garanti altına alıyor.

Bu kapsamda, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 2021 yılında başlatılan proje kapsamında 'Organik Tarım Sertifikasyon Desteği' alan üreticiler; hem organik tarım hakkında bilgi sahibi oluyor hem de tarlalarında endüstriyel ham madde kullanımının önüne geçerek, doğa dostu üretimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

ORGANİK TARIM SERTİFİKASYON DESTEĞİ ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Üretimin artırılması ve daha kaliteli ürünlerin elde edilmesi amacıyla çalışmalarına devam eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal kalkınmayla birlikte doğa dostu projelerinde de örnek gösteriliyor. Üreticiler süreç ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği gereğince denetimlere, toprak ve ürünleri de gerekli analizlere tabi tutuluyor. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşça denetimleri gerçekleştirilen üreticiler uygunluk raporları sonucunda verilen sertifikalar ile üretimlerini sürdürerek, değerlenen organik ürünleri ile kazançlarını da artırıyor. Proje kapsamında; Silifke ilçesi Gündüzler Mahallesi'nde 'Organik Tarım Sertifikasyon Desteği' alan üreticilere, gereken aşamaları tamamlamalarının ardından düzenlenen tören ile sertifikaları teslim edildi.

Gündüzler Mahallesi'nde gerçekleşen sertifika dağıtım törenine üreticiler ve mahalle sakinleri katıldı. Eğitimlerde organik tarımı her yönüyle öğrenen ve bilinçlenen üreticiler; bölgede üretilen üzüm, badem, zeytin, antepfıstığı ve elma gibi ürünlerin değerlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çevresel kirliliğin ve ilaç kalıntısının önüne geçmenin öneminin bilinci ile üretim yapan çiftçiler, sertifikalarını teslim almanın mutluluğunu yaşadı.