Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesine yeni bir mekân daha geliyor. Büyükşehir Belediyesi, Tayfun Gürsoy Parkı'na kentin buluşma noktalarından bir tanesi olacak olan ve çeşitli aktivitelerin yapılabileceği bir etkinlik alanı kazandırıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu genelinde hayata geçirdiği çağdaş şehircilik çalışmaları ile göz doldurmaya devam ediyor. Birçok ilçede olduğu gibi Altınordu ilçesinde de önemli dokunuşlarla büyük işlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, ilçenin kalbi konumundaki Tayfun Gürsoy Parkı'nı geçtiğimiz yıllarda modern şehircilik kimliğine uygun çalışmalarla yenileyerek vatandaşın kullanıma sundu.

AYFUN GÜRSOY BAŞTAN AŞAĞI YENİLENMİŞTİ

İlçe sahil bandında yer alan Tayfun Gürsoy Parkı'nda kaldırım, yürüyüş yolu, aydınlatma, kent mobilyaları, çocuk oyun grupları ve spor alanlarını tamamen yenileyen, genç ve çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri alternatif oyun alanları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, mahalle sakinlerinin yanı sıra parkı ziyaret eden tüm vatandaşlardan da tam not almıştı.

ORDU'NUN YENİ ETKİNLİK ALANI

Tayfun Gürsoy'da şimdi de yeni bir çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, park içerisine şehrin toplanma mekanlarından bir tanesi olacak bir çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda park içerisine 'Etkinlik Alanı' adı altında yeni bir mekân kazandırıyor. 1500 metrekare mebran kaplama ile üzeri kapanacak olan ve modern aydınlatmalarla donatılacak olan alan kısa sürede tamamlanarak kullanıma açılması hedefleniyor.