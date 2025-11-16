Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in spora ve sporcuya yönelik yatırımları hız kesmeden sürüyor.

ORDU (İGFA) - Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde geçtiğimiz yıllarda 22 dönümlük alanı Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ederek atletizm pisti ve futbol sahasının yapılmasına öncülük eden Başkan Güler, şimdi de bölgeyi modern bir spor kompleksiyle buluşturuyor.

Bu kapsamda yarı olimpik yüzme havuzu ile çok amaçlı spor salonunu içeren yeni kompleks için sahada kazı çalışmalarına başlandı.

Proje, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçiriliyor.

ALANA YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU

Şehirde yüzme sporunun daha da yaygınlaşması hedefiyle inşa edilecek yarı olimpik yüzme havuzu toplam 950 metrekare taban alana sahip olacak.

315 metrekarelik idari bölüm ve 635 metrekarelik havuz alanından oluşacak tesis 25 metre uzunluğunda, 140 cm derinliğinde tasarlanarak sporcuların kullanımına sunulacak.

ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU İNŞA EDİLECEK

Kompleksin bir diğer önemli bölümü olan çok amaçlı spor salonu inşa edilecek. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla dikkat çekecek tesisin içerisinde çok amaçlı spor alanı, giyinme odaları, revir, çamaşır odası, duş alanları, sauna, mutfak ve yemekhane ile sporcuların konaklayabileceği, banyolu ve toplam 10 kişilik 5 oda yer alacak.