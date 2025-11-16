Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nun son gününde Kocaelispor sevgisi yaşandı. Galatasaray maçında attığı golle takımına galibiyeti getiren Dan Agyei, sempozyumun gerçekleştiği Kongre Merkezi'nde yeşil-siyahlı taraftarlarla buluştu.

Galatasaray maçında attığı muhteşem golle 1-0'lık galibiyetin baş mimarı olan Dan Agyei, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yeşil-siyahlı taraftar ile buluştu. Sevilen futbolcuya özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Sempatik tavırları ve mütevaziliği ile dikkat çeken İngiliz oyuncu, sevgiye karşılık vererek herkes ile fotoğraf çektirdi. Agyei ayrıca Kongre Merkezi fuayesinde açılan ve içinde Kocaelispor'un 1966 yılından bu yana giydiği formaların yer aldığı sergiyi de gezdi. Bol bol imza dağıtan Agyei, Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu kapsamında düzenlenen Kocaelispor Özel Oturumuna da katıldı.

ÇARK, KOCAELİSPOR HEDİYELERİ İÇİN ÇEVRİLDİ

Öte yandan sempozyumun son gününde Kocaeli Kongre Merkezi'nin dış alanında 'Kocaelispor Hediye Çarkı' etkinliği düzenlendi. Çarkı çevirmek için sıraya giren ziyaretçiler, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de atkı, kumbara, köpek balığı maskotu, rozet ve Kocaelispor'un 1997-2002 yılları arasında Türkiye Kupası maçlarında giydiği formaları kazanma fırsatı buldu.

Bunun yanı sıra yine Kongre Merkezi'nin dış alanında kahoot uygulaması üzerinden yarışma düzenlendi. Kocaelispor ile ilgili 15 sorudan oluşan online yarışmada başarı olanlara Kocaelispor logolu hediyeler takdim edildi.