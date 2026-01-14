2019 yılından bu yana 6 Osmanlı çeşmesini aslına uygun şekilde restore ederek kente kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde bulunan Dizdar Çeşmesi'nin restorasyon çalışmalarını da tamamlayarak tarihi yapıyı geleceğe taşıdı.

ORDU (İGFA) - Ordu Ünye ilçesi Dizdar Mahallesi'nde yer alan ve kesme taştan inşa edildiği belirlenen tarihi çeşme, titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda özgün kimliğine kavuşturuldu. Osmanlı dönemine ait mimari izler taşıyan yapı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.06.2016 tarih ve 3574 sayılı kararıyla tescillenerek koruma altına alınmıştı.

ÖZGÜN DETAYLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Tarihi çeşme üzerinde yer alan Osmanlıca kitabe, hayat ağacı motifleri, iki adet rozet ve dört satır Osmanlıca yazı yapılan temizlik ve onarım çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Kitabe üzerindeki boyalar özenle temizlenerek yazıların okunabilirliği sağlandı.

ÇEVRESİYLE BİRLİKTE YENİLENDİ

Restorasyon çalışmaları kapsamında çeşmenin çevresi çamurdan arındırılarak doğal taş zemin oluşturuldu, çiçek ekim alanları düzenlendi. Çeşmenin bulunduğu alan moloz duvarla çevrildi, alana çardak inşa edildi.

Cephedeki sonradan yapılmış sıvalar temizlenerek yapı tamamen kirlerden arındırıldı. Uygun olmayan şekilde eklenen yalak bölümü kaldırılarak doğal taşla aslına uygun şekilde yeniden yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte tarihi çeşme hem koruma altına alınmış oldu hem de çevre düzenlemesiyle mahalle sakinlerinin kullanımına sunularak yeniden kente kazandırıldı.

OSMANLI ÇEŞMELERİ YENİDEN AKIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana Ulubey Karakoca, Uzunmahmut, Kıranyağmur, Güzelyurt, Ünye Dizdar ve Gülyalı Kurtlu Çeşmeleri aslına uygun restorasyonlarla yeniden ayağa kaldırıldı.

Ünye Dizdar Çeşmesi'nin tamamlanmasıyla birlikte restore edilen tarihi çeşme sayısı 7'ye yükseldi.