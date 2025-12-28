Ordu genelinde hayata geçirilen su yatırımları kapsamında Gürgentepe ilçesinde inşa edilen Akören Göleti, 180 bin metreküp su tutma kapasitesiyle maksimum doluluk oranına ulaştı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla gerçekleştirdiği bu yatırım, hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelmesiyle birlikte kent genelinde hayata geçirilen su yatırımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Ordu'da 13 ilçede toplam 68 gölet ve baraj inşa edilerek şehrin su altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Bu kapsamda Ordu'nun su geleceğini güvence altına almak, vatandaşların temiz ve sağlıklı içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) aracılığıyla Gürgentepe ilçesinde yapımını tamamladığı Akören Göleti'ni kullanıma sundu.

Gürgentepe ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akören Göleti, hem içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm sunması hem de bölgeye değer katacak turizm potansiyeliyle dikkat çekiyor. Kısa sürede su tutmaya başlayan gölet, 9 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı.

180 BİN METREKÜP SU TUTMA KAPASİTESİNE SAHİP OLAN AKÖREN GÖLETİ, MAKSİMUM DOLULUK ORANINA ULAŞTI

İçme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve aynı zamanda turizm potansiyeliyle bölgeye değer katması hedeflenen gölet, 88 metre uzunluğunda ve zeminden 8 metre derinliğinde inşa edildi. Yaklaşık 30 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilen ve kapasitesi 180 bin metreküp olan gölet, kısa sürede su tutmaya başlayarak tam kapasiteye ulaştı.

GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK

Akören Göleti ile birlikte Gürgentepe ve çevresinde içme suyu kaynakları artırılırken, olası kuraklık risklerine karşı da önemli bir önlem alınmış oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla gerçekleştirdiği bu yatırım, hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.