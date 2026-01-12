Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların park ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği otopark projelerine bir yenisini daha ekledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Odunpazarı İlçesi Akarbaşı Mahallesi'nde, Atatürk Bulvarı ile Şehit Güngören Bostan Sokak kesişiminde yer alan yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda, engelli park alanı dâhil 40 araç kapasiteli açık otopark düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalar kısa sürede bitirilerek otopark alanı vatandaşların hizmetine sunuldu.

​VATANDAŞLARDAN TAM NOT

​Yeni otoparkın hizmete girmesiyle birlikte bölge sakinleri ve pazarcı esnafı derin bir nefes aldı. Özellikle pazarın kurulduğu günlerde yaşanan trafik sıkışıklığının bu projeyle büyük ölçüde giderileceğini belirten vatandaşlar, projenin tam zamanında hayata geçirildiğini vurgulayarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ekibine teşekkürlerini iletti.

​2026 ESKİŞEHİR YILI HEDEFLERİ

​Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Plancısı Hatice Yağmur Cevizli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada otopark hamlesinin artarak devam edeceğini belirterek, ​'Şehrin muhtelif noktalarında yürütülen çalışmalarla toplamda 17 bin metrekarelik alan otopark kullanımına açılıyor. 2026 Eskişehir Yılı kapsamında planlanan yeni otoparklarla toplam kapasite 600 araca ulaşacak. Kanlıkavak Parkı, İskele 26 çevresi, Uluönder Tramvay Durağı ve Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı gibi kritik noktalarda da yeni otopark projeleri hayata geçirilecek.' dedi.

​Büyükşehir Belediyesi, hem açık hem de kapalı otopark projelerinin planlanan takvim dahilinde süratle devam edeceği bilgisini paylaştı.