Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarıyla vatandaşları aynı bereketli sofrada buluşturacak.

ORDU (İGFA) - İhtiyaç sahibi 1000 vatandaşa her gün sıcak yemek imkanı sunan ve Ramazan ayında da bu hizmeti devam ettiren Ordu Büyükşehir Belediyesi kentin belirli noktalarında da Ordululara iftar yemeği verecek.

DOĞANKÖY'DE GÜNLÜK 500 KİŞİLİK İFTARLIK

Bu kapsamda her sene Perşembe ilçesi Doğanköy sapağında stant kuran Ordu Büyükşehir Belediyesi uzun yol şoförlerine veya yolda olup evine yetişemeyen vatandaşlara her gün 500 kişilik yemek ikramı yapacak. İftar saatinde trafikte olan sürücüler Büyükşehri Belediyesinin ikramı ile oruçlarını açabilecekler.

DURUGÖL'DE GÜNLÜK 200 KİŞİLİK İKRAM

Yine Büyükşehir Belediyesi Durugöl Mahallesi'nde kurulacak olan çadır ile vatandaşlara günlük 200 kişilik iftarlık ikramı yapacak. İftarını dışarıda açmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin kuracağı çadırda misafir edilerek aynı sofrada buluşmanın manevi huzurunu yaşayacak.

KÜLTÜR OTAĞI'NDA DEZAVANTAJLI GRUPLARA ÖZEL PROGRAM

Ramazan ayında dezavantajlı vatandaşları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi onlar için de programlar düzenleyecek. Ramazan'ın 14 günü düzenlenecek olan programlarda günlük 150 kişilik iftarlık ikram edilecek.

Dayanışma ve paylaşma kültürünü büyütmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca kurduğu gönül sofralarıyla Ordu'da birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirecek.