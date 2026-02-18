Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Sürmene ilçesinde hayata geçirilecek modern pazar yeri ile kapalı otopark projesinin ihale süreci tamamlanıp sözleşmesi imzalandı. Yer teslimi yapılan projede çalışmalar yakın zamanda başlayacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sürmene ilçesinin en büyük altyapı yatırımlarından biri olarak değerlendirilen Sürmene Pazar Yeri ve Kapalı Otopark Projesi'nde önemli bir adım daha attı.

184 milyon TL'lik bütçesiyle gerçekleştirilecek dev projenin ihale süreci tamamlanarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Yer teslimi de yapılan projenin inşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Modern mimarisi ve çevreci anlayışıyla ilçeye değer katacak proje kapsamında 126 araç kapasiteli kapalı otopark inşa edilecek. Böylece ilçe merkezindeki trafik ve park yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Vatandaşların daha konforlu ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için ise 268 tezgahlı pazar alanı oluşturulacak. Proje bünyesinde ayrıca 12 ticari dükkan, belediye hizmet birimleri, çay ocağı ve lavabolar da yer alacak.

Projenin en dikkat çekici unsurlarından biri ise çatı katına kurulacak güneş enerji sistemi. 4 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek GES sayesinde tesisin enerji ihtiyacının büyük bölümü yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Bu yönüyle proje, hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir örnek teşkil edecek.

İLÇEMİZE DEĞER KATACAK

Yapılacak olan yatırımın ilçeye değer katacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Sürmene'de hayata geçireceğimiz Pazar Yeri ve Kapalı Otopark Projesi'nin ihale sürecini tamamlayarak sözleşmesini imzaladık ve yer teslimini yaptık. İnşaat çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu yatırım, ilçemizin önemli ihtiyaçlarına cevap verecek ve Sürmene'ye uzun yıllar hizmet edecek nitelikte bir proje olacak. Hemşehrilerimize daha düzenli, modern ve konforlu bir alan kazandırmayı hedefliyoruz. Şimdiden Sürmene'mize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.