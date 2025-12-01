Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Kumru ilçesi adete yeni bir çehreye kavuştu. Göreve geldiği günden bu yana ulaşımda konfor anlayışını merkeze alan Başkan Güler, 6,5 yıllık süreçte ilçeye tam 145 km'lik asfalt ve beton yol kazandırarak büyük rekora imza attı.

ORDU (İGFA) - Doğu Karadeniz'in en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu'da ilçe ilçe yollar modern yol ağlarına kavuşturuluyor. 6,5 yılda yol çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Büyükşehir Belediyesi Kumru ilçesinde de yaptığı çalışmalarla ulaşımda kolaylık sağladı.

Yapılan yol yatırımları ile yalnızca bugüne değil, Kumru'nun geleceğini de şekillendiren Büyükşehir Belediyesi yıllardır çözüm beklenen güzergahları güvenli ve konforlu hale getirdi.

VATANDAŞLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Bu kapsamda Kumru ilçesinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem kırsal mahallerde hem de ilçe merkezinde 6,5 yılda yoğun bir çalışma yürüterek toplam 145 km'lik yol ağında asfalt ve beton yol çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarla Kumruluların yüzü güldü. Zorlu arazi koşullarına rağmen sürdürülen asfalt ve beton çalışmalarıyla vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı ulaşım zorlukları ortadan kaldırıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Öte yandan 6,5 yıl önce başlatılan ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları yeni güzergahlarda devam edecek.