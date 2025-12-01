İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Parkta Etkinlik Var' projesi kapsamında düzenlediği 'Tohumdan Sofraya' buluşmasına katılan engelli öğrenciler toprakla buluşmanın heyecanını yaşadı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Parkta Etkinlik Var' projesi kapsamında İnciraltı Terapi Bahçesi'nde düzenlediği 'Tohumdan Sofraya' etkinlikleri devam ediyor.

Son olarak Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masası'na kayıtlı 16 öğrenci ve ailelerinin katıldığı renkli etkinlik, doğayla iç içe, öğretici ve keyifli anlara sahne oldu. Katılımcılar, doğal ortamda tohumun toprağa ekilmesinden sofraya gelinceye kadar geçirdiği süreci yakından gözlemleme ve deneyimleme imkânı buldu.

Çocuklar ve aileleri, uygulamalı çalışmalarla tohum ekimi, fide dikimi, bakım ve hasat gibi tarım süreçlerine katılarak üretimin ne kadar emek gerektirdiğini yerinde öğrendi.