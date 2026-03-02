Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerine açık olan ve 8 Nisan'a kadar başvuruların kabul edileceği Anadolu Hackathon, 13-22 Nisan tarihleri arasında online gerçekleştirilecek.

SİVAS (İGFA) - Yandex Türkiye'nin Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) iş birliği ve Anadolu Üniversiteler Birliği'nin desteğiyle düzenlenen 'Anadolu Hackathon' yarışmasına başvurular başladı. Hackathon, gerçek hayattaki sorunlara yenilikçi ve teknoloji temelli çözümler üreterek Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

13-22 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek Anadolu Hackathon'un ödül töreni Sivas'ta yapılacak. Her kategoride en iyi çözümleri geliştiren katılımcılara para ödülleri verilecek, finalistler ise özel hediyelerle ödüllendirilecek.

Başvurular, Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerine açık olup 8 Nisan'a kadar resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek: https://hackaton.sivas.edu.tr

Bir hafta sürecek online hackathon boyunca katılımcılar; mobilite, lojistik ve bilgiye zamanında erişim gibi günlük yaşamdan ilham alan üç gerçek vaka üzerinde ekipler halinde çözümler geliştirecek. Görevler, Türkiye genelinde gerçek hayatta uygulanabilen, veri odaklı ve pratik senaryolara dayanacak şekilde kurgulandı. Böylece ekiplerin teorik yaklaşımların ötesine geçerek hayata geçirilebilir ve ölçeklenebilir fikirler geliştirmeleri teşvik edilecek.