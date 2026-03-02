İSTANBUL (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Türkiye genelinde lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastalara Ramazan ayında desteklerini yoğunlaştırdı. 'Önce Çocuklar İyileşsin' sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, binlerce gönüllü ve bağışçının desteğiyle hazırlanan LÖSEV Gıda Paketleri, yüzlerce hastanın evine kadar ulaştırılıyor.

İstanbul'daki Ülker Sports Arena'da gönüllüler ve bağışçılarla hazırlanan koliler, doğal ve sağlıklı ürünlerle donatılırken, Türkiye'nin dört bir yanındaki ailelerin sofralarına Ramazan boyunca bereket katılıyor. LÖSEV, 27 yıldır sürdürdüğü ücretsiz tedavi, eğitim, konaklama, sosyal ve psikolojik destek hizmetleriyle, Vakfa kayıtlı 118 bini aşkın çocuk ve yetişkin hastanın yanında oluyor.

Vakfa kayıtlı aileler ayrıca LÖSEV iftar yemeklerinde bir araya getirilerek yalnız olmadıkları mesajı veriliyor. Bunun yanı sıra fitre, fidye ve zekât bağışlarıyla hem gıda paketleri hem de nakdi yardımlar ulaştırılıyor. LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde ise lösemi ve kanser tedavisi gören hastalara tamamen ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

LÖSEV yetkilileri, Ramazan ayında yapılan bağışların hayat kurtardığını vurgulayarak, 'Kanser vakaları hızla artıyor. Bağışlarınızın her kuruşu ve her lokması doğru yere ulaşıyor, en önemlisi hayat veriyor. Sizler iyi ki varsınız ve hep var olacaksınız' ifadelerini kullandı.

