Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan bireyler hem günlük yaşam becerilerini geliştiriyor hem de sosyal hayata aktif katılım sağlıyor. Merkezden hizmet alan vatandaşlar, sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - 18 yaş ve üzeri mental retardasyon, otizm, Alzheimer ve demans tanılı bireylere yönelik hizmet veren merkez, faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Merkezin temel amacı; engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmek, bağımsızlıklarını desteklemek ve toplum yaşamına güvenli bir ortamda aktif katılımlarını sağlamak.

Merkezde bireylerin kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bir ortamda yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çok yönlü programlar uygulanıyor.

Günlük yaşam, iletişim, sosyal uyum ve motor gelişimi destekleyen çalışmaların yanı sıra psiko-sosyal destek programları, kişisel bakım hizmetleri ve sağlık personeli tarafından yürütülen ilaç takibi hizmetleri sunuluyor.

Alanında uzman branş öğretmenleri eşliğinde el sanatları, seramik, resim, spor, tuval çalışmaları, takı tasarımı ve akademik kavramlara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Atölyelerde ortaya çıkan ürünler ise her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen sergilerde vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren merkezde, bireylerin ulaşımları servis araçlarıyla sağlanıyor.

Gün içerisinde öğle ve ikindi olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunulurken, kurum bünyesindeki sosyal hizmet uzmanları hem bireylere hem de ailelerine yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Açıldığı günden bu yana merkezden 106 mental retardasyon, 43 otizm ve 102 Alzheimer/demans tanılı birey faydalandı. Merkezde eğitim alan bireyler, öğretmenlerini çok sevdiklerini ve burada çok güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek, kendilerine sunulan imkânlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin üretkenliğini destekleyen ve toplumsal farkındalığı artıran çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.