Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda Altınordu ilçesinde hayata geçireceği Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaat çalışmalarına başlandı.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Altınordu'da Şirinevler Mahallesi'nde inşa edilecek toplam 1.777 metrekare kapalı alana sahip olacak Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi, 966 metrekare zemin kat ve 811 metrekare birinci kattan oluşacak. Modern mimari anlayışla tasarlanan merkezde engelli bireyler ile ailelerine yönelik çok yönlü hizmetler sunulacak.

Projenin zemin katında sosyal servis birimleri, idari alanlar, kafeterya yer alacak. Ayrıca 0-6 yaş grubuna yönelik etkinlik, uyku ve oyun odaları da bu katta hizmet verecek. Birinci katta ise çok amaçlı salon, çeşitli atölyeler, grup eğitim derslikleri ve bireysel eğitim odaları bulunacak.

Merkez çevresinde engelli bireylerin kullanımına uygun özel oyun gruplarının yer aldığı bir park alanı da oluşturulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması ve ailelerin desteklenmesi hedefleniyor.