Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle hiçbir bedel ödenmeden alınan ve beton bloklar yerini halkın nefes alabildiği yeni bir yaşam alanına dönüştürülen Durugöl, yeni yüzüyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

ORDU (İGFA) - 36 dönümlük araziyi 'ranta değil halka' açtıklarının altını çizen ve bu nedenle adına da 'Kurtuluş Parkı' verdiklerine dikkat çeken Başkan Güler, çeşitli bitki ve hayvan türleriyle ilgi odağı haline gelen parkta vatandaşlarla bir araya geldi.

BAŞKAN GÜLER: 'PARAYA TAMAH ETMEDİK, DURUGÖL'Ü RANTA DEĞİL HALKA AÇTIK'

Vatandaşların yakın ilgi gösterdiği Başkan Güler, 'Burada gökdelenler yapılacaktı. Biz paraya tamah etmedik ve burayı ranta değil halka açtık. Betonlardan ve çevre kirliliğinden kurtardığımız için de adını Kurtuluş Parkı verdik' dedi.

Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

'36 dönüm araziyi ücretsiz alarak halka açtık. Burayı herkesin keyifle vakit geçireceği tematik bir park haline getirdik. Tarım ve tıbbi aromatik bitkiler ağırlıklı bir park burası. Buradaki çiçeklerin hepsi, sağlık sektöründe de kullanılabilecek tıbbi bitkiler. Burada insanlar hem bitkilerin faydalarını görsünler hem onları üretsinler, ekonomiye katkısı olsun hem de doğa zenginliği çıksın istedik. Kümesler yaptık. Sülünler, keklikler, tavus kuşlarının yanı sıra tavşanları, kaplumbağaları da koyduk. Balıklarla ilgili çok güzel bir akvaryum yapıyoruz. Dolayısıyla gelen burada hem güzel vakit geçirsin hem bitkiler ve canlılar hakkında bilgiler alsınlar. Burası tam anlamıyla 7'den 70'e herkesin gelebileceği bir çekim merkezi geldi. Burada bir de gölümüz var. Biz buradan 5 kamyon çöp çıkardık. Rezalet bir haldeydi. Çok amaçlı halkın beğendiği bir yer haline geldi. Kelimelerle ifade edemeyeceğimiz kadar mutluluk duyduğumuz bir çalışma oldu.'

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Özellikle çocukların keyifli zaman geçirdiği park halkın sosyal yaşam alanı haline geldi. Vatandaşlar ve çocuklar parkın mahalleye kazandırılmasını sağlayan Başkan Güler'e teşekkür ederek, 'Parkımız çok güzel oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Çocuklar için eğlenceli, keyifle vakit geçireceği bir alan. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz' diye konuştu.