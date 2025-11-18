Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle hiçbir bedel ödenmeden alınan ve beton bloklar yerine halkın nefes alabildiği yeni bir yaşam alanına dönüştürülen Durugöl, gece görünümü ile de kendine hayran bırakıyor.

ORDU (İGFA) - Modern aydınlatmalarıyla, süs havuzlarıyla, mor salkımlı yollarıyla ve ışık şov animasyonları ile ışıl ışıl olan Durugöl adeta göz kamaştırıyor.

Modern şehircilik kimliğine uygun alanların oluşturulmasına büyük önem veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kararlı tutumu sayesinde hiçbir bedel ödemeden alınan ve sosyal yaşam alanı haline dönüştürülen Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı, halkın yeni buluşma noktası oldu.

KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Doğal gölün ve ekolojik dengenin korunarak yeşil alanları ve sosyal aktivite imkânları ile donatılan 36 dönümlük Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı, gece aydınlatmaları ile mahalleye renk katarken görsel de bir şölen oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda aydınlatma sistemlerinden kent mobilyalarına, kuş evlerinden suluklara, süs aydınlatmalarından kümes aydınlatmalarına, balık havuzlarından mor salkımlı yolların aydınlatmalarına kadar önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte ışıkları yanan Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı ışıltılı görünümü ile kendine hayran bırakırken güzelliğiyle de göz kamaştırdı.

IŞIK ŞOV ANİMASYONLARI YAPILIYOR

Öte yandan parktaki çalışmaların ilk etabından yapılan havuzda ise müziğe göre hareket eden fıskiye sistemi yer alıyor. Buradaki aydınlatmalar müzik ile birleşerek ışık şov animasyonlarına da ev sahipliği yaparken vatandaşlara güzel bir deneyim imkanı sunuyor.

Her kesimin buluşma noktası olan Durugöl, içinde barındırdığı çeşitli hayvan türleri ile de tam bir tabiat parkı olma özelliği taşıyor.