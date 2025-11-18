Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı'nda hizmete açılan Karavan Park, yoğun geçen yaz sezonunun ardından kış aylarında da 5 yıldızlı otel konforunda misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin karavan severlere yönelik olarak 2023 yılında hizmete açtığı Konyaaltı Karavan Park, 2025 yaz sezonunu dolu dolu geçirdi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne çok yakın konumu sayesinde tercih edilen Karavan Park'ta tatil yapan yaklaşık 8 bin karavan tatilcisi, Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli hizmetinden yararlandı.

KIŞ AYLARINDA DA YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Karavan tatilcilerinin başlıca sorunlarından olan park sorununa çözüm olarak hizmete açılan Karavan Park, açıldığı günden bu yana toplam 10 bin 610 karavan ve 23 bin 334 ziyaretçi ağırladı. Karavan Park, sadece yaz aylarında değil, kış mevsiminde de yüksek doluluk oranlarıyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Kış aylarının gelmesiyle mevcut karavan sayısının hâlâ yüksek olması, Karavan Park'a duyulan ihtiyacın yıl boyunca devam ettiğini gösteriyor.

HER TÜRLÜ İMKÂN MEVCUT

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde hizmete açılan Karavan Park, 70 araç kapasiteli. Bu kapasitenin 50'sinde en fazla bir haftalık, 20'sinde ise aylık konaklama imkânı bulunuyor. Avrupa karavancılar yol ağıyla bağlantılı olması ve Konyaaltı Sahili'ne yakınlığı sayesinde ilgi gören Karavan Park, 4 bin 144 metrekarelik alanı ile karavancıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Elektrik, altyapı, tuvalet, banyo, çamaşırhane, gri su gideri ve mutfak gibi imkânların sunulduğu Karavan Park'ta konaklayan tatilciler, verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.