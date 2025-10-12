Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bilimsel çalışmalarına destek verdiği ve ismini taşıdığı Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

ORDU (İGFA) - Eğitime büyük önem veren ve her fırsatta okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulan Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi'ne çat kapı bir ziyaret gerçekleştirdi.

BAŞKAN GÜLER ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ, FİKİR VE DÜŞÜNCELERİNİ DİNLEDİ

Okul idarecileri ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Güler, daha sonra bilimsel çalışmalarına devam eden öğrencilerle bir araya geldi. Her sınıfı tek tek gezen Başkan Güler, burada tüm öğrencilere söz vererek fikir ve düşüncelerini dinledi. Her birinin fikrini dikkatle dinleyen Başkan Güler, hem kendi deneyimlerini öğrencilerle paylaştı hem de eğitim alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler vererek her zaman onların yanında olduklarını belirtti.

Öğrencilere başarı dileklerini ileten Başkan Güler, daha sonra günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.