Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları için yapılan seçmelere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Seçmelere katılan adaylar, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği repertuvarından eserler seslendirerek yeteneklerini sergiledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Gösteri Merkezi'nde yapılan koro seçmelerine seçmelerine toplamda 115 müziksever katıldı. Adaylar sınava kendi seçtikleri eserlerle katıldı. Jüri üyeleri tarafından tek tek dinlenen adaylardan 75 kişi Türk Sanat Müziği korosuna 20 kişide Türk Halk Müziği Korosu'na seçildi. Sınava girerek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarına seçilen müzikseverler büyük mutluluk yaşadı.

'SINAVI GEÇEN TOPLAMDA 95 MÜZİKSEVERİ KOROLARIMIZA KABUL ETTİK'

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat ve Türk Halk Müziği koroları için üye alım sınavı yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Koro Şefi Rüştü Şentürk, 'Belediyemiz bünyesinde hali hazırda Türk Sanat ve Türk Halk Müziği koroları var bu korolara gönüllü olarak katılmak isteyen sanatseverleri burada imtihana tabi tutuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı arkadaşlarımızda jüri heyetinde bizimle beraberler, sınavda sazlarla uyum, üslup, tavır ve ritim kulağı kriterlerine baktık. Bu sınavda solist seçmesi yaptık. Bizim aylık periyodik konserlerimiz oluyor. Bunun dışında Osmangazi Belediyesi'nin farklı etkinlikleri oluyor. Bu etkinliklerde koro olarak yer alıyoruz. Koromuza katılan arkadaşlarımız gönüllü olarak katılıyor. Müzik amatör topluluklarda gönül işidir. Bugün sınava katılacak sanatseverleri her hangi bir makama bağlı bırakmayıp serbest bıraktık. Korolara katılmak isteyenler gelip burada istedikleri makamda parçalarını seslendirerek sınava girdi. Türk Sanat Müziği seçmelerine 75 kişi Türk Halk Müziği seçmelerine ise 40 kişi başvuru yaptı. Sınavı geçen toplamda 95 müzikseveri korolarımıza kabul ettik' dedi.

Sınava girecekleri için çok heyecanlı olduklarını ifade eden sanat severler ise 'Osmangazi Belediyesi'nin Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarına girebilmek için burada yeteneklerimizi sergileyeceğiz. Korolara seçilebilmek için yarışacağız. Çok heyecanlıyız, şarkı söylemeyi ve sanatı çok seviyoruz. Bizlere bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.