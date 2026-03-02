Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde yapımı sürdürülen 'Hal Katlı Kavşağı' projesinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60'a ulaştı.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de çalışmaları yerinde inceleyen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarından proje hakkında detaylı bilgiler aldı.

Kent içi ulaşımda yeni bir dönemi başlatması beklenen Hal Katlı Kavşağı Projesi, özellikle Doğu-Batı hattında kesintisiz transit akışı sağlayarak trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.

Ayrıca hal ve sanayi bölgesinin lojistik yükünü hafifletecek yapısıyla Mersin'in ekonomik dinamizmine uzun yıllar katkı sunacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım konforunu artıracak projelere hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yapımına başlanan Hal Katlı Kavşağı Projesi, hem teknik kapasitesi hem de trafikte sağlayacağı rahatlama ile kentin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.