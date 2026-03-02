Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak ve vatandaşların ulaşım imkânlarını geliştirmek amacıyla bazı otobüs hatlarında güzergâh düzenlemesine gitti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de yapılan düzenleme kapsamında Siyah 2, Siyah 9 ve Siyah 70 numaralı hatların güzergâhları, Sümer Mahallesi içerisinde yer alan Kızılyer mevkiine kadar uzatıldı.

Böylece bölgedeki vatandaşların toplu taşımaya erişiminin artırılması ve ulaşım olanaklarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Düzenleme yapılan Siyah 2 numaralı hat Yeşiltepe Mahallesi'ne, Siyah 9 numaralı hat Otogar bölgesine, Siyah 70 numaralı hat Danişment Mahallesi'ne, ulaşım sağlamak amacıyla hizmet veriyor.

Gerçekleştirilen bu düzenlemeler ile toplu taşıma hizmetlerinin daha kapsayıcı, erişilebilir ve vatandaş odaklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, hat planlamalarının yolcu talepleri, saha gözlemleri ve ulaşım analizleri doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Hatların detaylı güzergâh ve sefer saatlerine 'ESTRAM Mobil' adlı mobil uygulama üzerinden ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi içerisinde yer alan 'Otobüs Saatleri' sekmesinden ulaşılabilmektedir.