Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ kanalıyla içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Coğrafi yönden engebeli ve oldukça geniş bir alanda yatırım yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, son 6,5 yılda 19 ilçede toplam 322 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa etti.

Büyükşehir Belediyesi, sadece 2025 yılı içerisinde 19 ilçede 36 kilometre yeni kanalizasyon hattını devreye aldı.

Gerçekleştirilen bu yatırımlarla Ordu'nun altyapı gücü artırılırken, çevre sağlığı ve yaşam kalitesi de önemli ölçüde yükseltildi.

6,5 YILDA 19 İLÇEDE KAPSAMLI ÇALIŞMA

İlçelerde tamamlanan kanalizasyon hattı uzunlukları ise şu şekilde:

Akkuş, 7 km, Altınordu 66 km, Aybastı 23 km, Çamaş 2.25 km, Çatalpınar 10.40 km, Çaybaşı 8.28 km, Fatsa 63 km, Gölköy 7.76 km, Gülyalı 6 km, Gürgentepe 6.46 km, İkizce 5.81 km, Kabadüz 4.38 km, Kabataş 6.24 km, Korgan 14.88 km, Kumru 14.10 km, Mesudiye 17.37 km, Perşembe 14.42 km, Ulubey 6.60 km ve Ünye ilçesi 37.45 km