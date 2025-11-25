Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesi ile Perşembe ilçesini birbirine bağlayan Akçaova Irmağı üzerinde dev baks çalışması yapıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıllık yağış miktarı yüksek olan Ordu'da sel ve taşkınlara karşı kapsamlı altyapı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yapılan altyapı çalışmalarında kullanılan dev bakslar ile olası yağışlarda suyun güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlanarak vatandaşların can ve mal güvenliği korunuyor.

Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri Altınordu ilçesi ile Perşembe ilçesinin sınırında bulunan Akçaova Irmağı üzerine yerleştirilen 2.00x2.00 dev bakslar ile sel afetlerine karşı önlem alıyor.

Yapılan çalışma ile birlikte yağmur suları kontrol altına alınarak daha dirençli ve güvenli bölge oluşturularak bölge vatandaşların ulaşımına açılacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve afet riskini ortadan kaldırmak amacıyla altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.