Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için sürdürdüğü çalışmalarına Ünye ilçesinde devam ediyor.ORDU (İGFA) - İlçenin en işlek noktalarından biri olan Saray Caddesi’nde başlatılan kaldırım yenileme çalışmalarıyla bölge modern bir görünüme kavuşuyor.

Uzun süredir yaya güvenliği ve estetik açıdan iyileştirme bekleyen Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi konfora kavuşturuluyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırımlarda görsel bütünlük sağlıyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında caddenin her iki tarafında bulunan kaldırımlar yenilenerek, düzenli bir yaya yolu oluşturuluyor. Modern ve estetik görünüme kavuşturulacak olan cadde sayesinde yayalar artık güvenli bir şekilde hareket edebilecek.

Bölge esnafı ve mahalle sakinleri ise çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duydu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi modern şehircilik anlayışı çerçevesinde cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam edecek.