Dünya kentleriyle eş zamanlı olarak Bursa’da da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Mihraplı Hüdavendigar Kent Parkı’nda yapılan ‘Herkes için adım adım hareketlilik’ etkinliğiyle başladı. Hafta kapsamında, 21 Eylül Pazar günü Heykel Atatürk Caddesi trafiğe kapatılarak çocuklara bırakılacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yayalar ile bisikletliler başta olmak üzere herkesin güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesini teşvik etmek amacıyla kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında dünya kentleri ile eş zamanlı olarak dolu dolu bir etkinlik programına ev sahipliği yapıyor.

Hafta kapsamında Mihraplı Hüdavendigar Kent Parkı’nda ‘Herkes için adım adım hareketlilik’ etkinliği gerçekleştirildi. Fizyoterapist eşliğinde 10 dakikalık ısınma hareketleri yapan vatandaşlar, daha sonra yaklaşık 30 dakikalık yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki ilk programa katılarak sabah yürüyüşü yaptı. Sporun, çağdaş kentlerdeki sosyal yaşamı içerisinde vazgeçilmez olduğunu belirten Gazioğlu, araçlı ulaşımı azalttıkça daha modern kentlerin oluştuğunu ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de bu doğrultuda çalıştığını söyleyen Gazioğlu, her yaştan insanla bir araya gelerek sabah sporu yaptıklarını belirtti. Etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Bursalılar, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

BİRBİRİNDEN RENKLİ PROGRAMLAR

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet kullanımında şerit paylaşımı farkındalığının artırılması amacıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde belirlenen güzergahlara ‘Şeridini Paylaşır Mısın?’ temalı maketler yerleştirildi.

18 Eylül Perşembe günü 10.00-14.00 saatleri arasında Eğitim Vadisi Çocuk Oyun Sokağı’nda ‘Güvenli bisiklet sürüş eğitimi' ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 6–15 yaş arası katılımcılara güvenli bisiklet sürüşü konusunda teorik eğitimler verilecek, ardından çocuk oyun sokağında bisiklet uygulama eğitimleri ile diğer etkinlikler gerçekleştirilecek.

PEDALLAR DÖNÜYOR, İYİLİK BÜYÜYOR

‘Direksiyondan pedala: Şoförler için bisiklet deneyimi’ etkinliği ise 19 Eylül Cuma günü 10.00-11.00 saatleri arasında BURULAŞ Otobüs İşletmesi’nde yapılacak. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında BURULAŞ sürücülerine, trafikteki bisiklet kullanıcılarına ilişkin farkındalık eğitimi düzenlenecek.

20-21 Eylül Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 ile 11.00 arasında Baraklı Natürel Park’ta 80 kişinin katılımıyla çadır ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlenecek. 21 Eylül Pazar günü ise 09.00-13.00 saatlerinde Tophane - Mudanya Mütareke Meydanı arasında ‘Pedallar dönüyor, İyilik büyüyor’ etkinliği yapılacak.

Atatürk Caddesi’nin araç trafiğine kapatılıp bisiklet ve yaya ulaşımına açılacağı ‘Çocukların Heykeli’ adlı etkinlik ise 21 Eylül Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan birbirinden renkli etkinliklerle, çocuklar araba seslerinden uzak eğlenceli bir gün geçirecek. Yediden yetmişe herkese unutamayacakları bir gün geçirme fırsat sunacak olan program, Ulucami ile Valilik Binası arasında yapılacak. Birçok sokak oyununun oynanabileceği alan, araba sesleri ile değil, çocuk gülüşleri ile dolacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Avrupa Hareketlilik Haftası’nı Bursa’da çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını belirterek tüm Bursalıları programlara davet etti. Daha temiz hava ve çevre için bisiklet kullanımının özendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Bozbey, hem sağlık hem zaman hem de ekonomi için toplu taşımanın, bisikletin ve raylı sistemlerin kullanılmasını tavsiye etti.