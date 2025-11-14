Dilovası'nda 2'si çocuk 6 çalışanın hayatını kaybettiği parfüm deposu yangınının ardından Bursa Kent Meydanı'nda bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve Bursa Tabip Odası, iş cinayetlerine karşı sert bir açıklama yaptı: 'Biz çalışırken öldürülmek istemiyoruz.'

BURSA (İGFA) - Dilovası'nda 9 Kasım'da bir parfüm deposunda çıkan ve 2'si çocuk 6 çalışanın hayatını kaybettiği yangın, Bursa'da emek ve meslek örgütlerini bir kez daha sokağa döktü. TMMOB, DİSK, KESK ve Bursa Tabip Odası, Kent Meydanı'nda yaptıkları ortak basın açıklamasıyla iş cinayetlerine dikkat çekti ve sorumluların hesap vermesini istedi.

Açıklamayı DİSK Güney Marmara Bölge Temsilcisi ve Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın okudu. Aydın, yaşananların 'kaza' değil, açıkça ihmalin ve sistematik denetimsizliğin sonucu olduğunu vurguladı.

'BU BİR KAZA DEĞİL; İHMALİN VE SORUMSUZLUĞUN ADI'

Aydın, Dilovası'ndaki yangında ölen işçilerin kaderine terk edildiğini dile getirerek, 'Bu yangında yitirdiğimiz emekçiler, alınmayan önlemler ve kâr hırsı uğruna hiçe sayılan insan hayatının kurbanıdır. Bu bir kaza değildir; ihmalin ve denetimsizliğin adıdır.' dedi.

TÜRKİYE'DEN KARA BİR TABLO: İŞ CİNAYETLERİ BİTMİYOR

Aydın, 'Kaç işçi daha can verecek? Kaç kez aynı acıyı yaşayacağız?' sözleriyle iş cinayetlerinin sürekliliğine dikkat çekerek, Dilovası yangınının ülkenin farklı noktalarında yaşanan diğer işçi ölümlerinden bağımsız olmadığını söyledi ve son yıllarda meydana gelen bazı olayları hatırlattı.

11 Kasım 2025 - Diyarbakır Kulp: Köprü iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi öldü.

24 Aralık 2024 - Balıkesir Karesi: Mühimmat fabrikası patlamasında 11 işçi hayatını kaybetti.

30 Eylül 2013 - Sakarya Pamukova: Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi, 7 işçi öldü.

29 Aralık 2005 - Bursa Nilüfer: Tekstil fabrikası yangınında biri hamile 5 kadın işçi yaşamını yitirdi.

'HER ÖLÜM BİR SUÇTUR'

'Bu örneklerin hepsi aynı sistemin ürünüdür' diyen Aydın, Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarının kâğıt üzerinde kaldığını söyleyen Aydın, ortak açıklamada, 'İşyerlerinde yaşanan her ölüm kader değil, suçtur. Denetlenmeyen her işletme, alınmayan her önlem cinayete ortaktır. Güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırma bitirilmelidir. Çocuk işçiliği derhal durdurulmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Örgütler, iş cinayetlerinin siyasi tercihler ve sermaye politikaları nedeniyle sürdüğünü belirterek acil kamusal ve bağımsız denetim çağrısı yaptı.

Basın açıklaması alkışlarla son bulurken, emek örgütleri iş cinayetlerine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.