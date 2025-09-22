Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçe merkezinde ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - İlçeyi adım adım modern yol ağıyla buluşturan ekipler, alt yapısı tamamen yenilenen Şerefiye Mahallesi Muvahhide Bayırman Caddesi ve Meltem Sokak’ta da sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan asfaltlama ile cadde ve sokaklarda hem araç hem de yaya güvenliği artırıldı. İlçe merkezinin konforlu ve düzenli bir ulaşım ağına kavuşması için yürütülen çalışmalar, vatandaşların da memnuniyetini kazandı.

Geride kalan 6,5 yılda Fatsa ilçesinde 258 km yolu asfalt ve beton konforuyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi belirlenen program çerçevesinde ilçenin imarlı ve kırsal mahallelerinde yol yatırımlarını sürdürmeye devam edecek.