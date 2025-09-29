Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa’da konforlu ulaşımın kapılarını aralamaya devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa’da konforlu ulaşımın kapılarını aralamaya devam ediyor. Geride kalan 6,5 yılda Fatsa’da 260 km yolu asfalt ve beton konforuyla kavuşturarak modern görünüm kazandıran ekipler, ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal mahallelerin yanı sıra imarlı alanlarda da alt yapısı tamamlanan noktalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, Dolunay Mahallesi Durukent Sokakta asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bu sezon eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Dolunay Ortaokuluna ulaşım sağlayan yolda beklenen asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla öğrenciler başta olmak üzere öğretmenler ve veliler rahat ve konforlu ulaşıma kavuştu.

Dolunay Ortaokulunun yanı sıra sitelerin de yoğun olarak bulunduğu güzergahta ilk olarak alt yapı çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi alt yapısı tamamlanan güzergahta kısa sürede üst yapı çalışmalarını da tamamladı. Yapılan çalışmalarla ilçenin bir mahallesi daha modern görünüm kazandı.