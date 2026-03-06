İstanbul Maltepe Belediyesi'nin kreş öğrencileri, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bulunan Dinozor Müzesi ve Oyuncak Müzesi'ni ziyaret etti.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin okul öncesi hizmet veren Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocuk Evleri'ndeki öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Dinozor Müzesi'ne ve Oyuncak Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Öğrenciler doğal yaşam ortamı tasarımına sahip Dinozor Müzesi'nde geçmişin gizemli dünyasında yolculuğa çıktılar. Öğrenciler, özel ses ve ışık efektleri ile hareket eden nesli tükenen dinozor maketlerini inceleyip bilgi edindiler.

Öğrenciler daha sonra Oyuncak Müzesi'ne geçerek burada sergilenen oyuncak, el işi bebek ve çeşitli çocuk oyuncaklarını kapsayan koleksiyonu incelediler.