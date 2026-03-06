Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Es Çocuk Evi ve Bizim Çocuk Evi'nde eğitim gören 4-5 yaş grubu öğrenciler için 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık atölyesi düzenlendi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Atölyede, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi fen eğitmeni tarafından çocuklara depremin nasıl oluştuğu, deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gereken güvenli davranışlar hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler de örneklerle tanıtıldı.

Etkinlikte deprem anında doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak gösterilirken, çocuklar 'Çök - Kapan - Tutun' ve 'Yat - Korun - Tutun' hareketlerini eğitmenleriyle birlikte deneyimleyerek öğrendi.

Eğlenceli ve öğretici geçen atölye sayesinde minikler, olası bir deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulayarak pekiştirme fırsatı buldu.

Atölye sonunda öğrenciler öğrendiklerini başarıyla tamamlayarak 'Deprem Kahramanı' rozeti almaya hak kazandı. Renkli anların yaşandığı etkinlikte çocukların hem eğlenmesi hem de önemli bilgiler edinmesi sağlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afet bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, çocukların güvenli davranışları erken yaşta öğrenmesinin hem bireysel hem de toplumsal dayanıklılığı güçlendirdiğini ifade etti.