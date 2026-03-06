İMSİAD'ın iftar organizasyonu, Bursa'nın yerel yöneticileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Başkan Şeref Demir, sürdürülebilir şehirler ve kentsel dönüşümde ortak akıl ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

BURSA (İGFA) - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD)'nin düzenlediği iftar programıyla Bursa'nın yöneticileri ve sektör temsilcilerini buluşturdu.

Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, İMSİFED Başkanı Şeref Demir ve çok sayıda meslek odası temsilcisi katıldı.

İMSİAD ve İMSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, şehirlerin artık bilim, teknoloji ve akıllı sistemlerle geliştiğini belirterek, sürdürülebilir kentsel dönüşümün ekonomik ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Demir, 'Mesele yalnızca bina yenilemek değil; can güvenliği ve şehir bütünlüğüdür. Gelecek nesillere güvenli şehirler bırakmak zorundayız' dedi.

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ise sektörün en önemli sorunlarının yüksek arsa maliyetleri ve uzun ruhsat süreçleri olduğunu vurguladı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçeyi deprem ve afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için yürütülen çalışmaları aktarırken, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise ilçedeki kentsel dönüşüm projelerinin Bursa'ya örnek olduğunu belirtti. Programda ayrıca Nazlı Yazgan, Merinos Bölgesi Ekolojik Temelli Bütüncül Kentsel Tasarım Planı hakkında bilgi verdi.