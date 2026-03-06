İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yeşil alanları artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Bornova'da yeni bir mikro orman projesini hayata geçirdi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yanında oluşturulan 8 bin metrekarelik 'İzmir İtfaiyesi Korusu', düzenlenen törenle ilk fidanlarını toprakla buluşturdu.

İZMİR (İGFA) - Fidan dikim etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, itfaiye personeli ve öğrenciler katıldı. Başkan Tugay, Talatpaşa Ortaokulu ile Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle birlikte ağaç dikerek korunun yangınlarla mücadelede görev yapan itfaiyecilere ithaf edildiğini söyledi.

Törende konuşan Başkan Tugay, doğayı korumanın yalnızca kurumların değil tüm yurttaşların sorumluluğu olduğunu belirtti. Yeşil dokunun güçlü olduğu şehirlerin daha yaşanabilir olduğuna dikkat çeken Tugay, doğayla uyumlu yaşam kültürünün küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini vurguladı.

İzmir'in farklı noktalarında ağaçlandırma ve rekreasyon alanı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Tugay, görev süresi sonunda şehre kazandırılan ağaç sayısının kendisi için önemli bir başarı ölçütü olacağını dile getirdi. Tugay, 'Her ağaç bu şehrin oksijeni. Bizler ağaçları dikeceğiz, vatandaşlarımız da bu alanları koruyacak' dedi.

'İTFAİYECİLERİMİZ BİZİM KAHRAMANIMIZ'

Kurulan korunun başta görev başında hayatını kaybeden itfaiyeciler olmak üzere tüm itfaiye çalışanlarına ithaf edildiğini belirten Tugay, itfaiyecilerin gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

Geçen yıl İzmir İtfaiyesi'nin 15 bin 800 yangına müdahale ettiğini ve yaklaşık 12 bin kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini hatırlatan Tugay, itfaiye personelinin kent için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

10 BİNİN ÜZERİNDE BİTKİ DİKİLECEK

Toplam 8 bin metrekarelik İzmir İtfaiyesi Korusu'na delice zeytin, iğde, keçiboynuzu, doğu çınarı, defne, Anadolu sığlası, akçaağaç, incir, kavak ve beyaz dut gibi türlerin bulunduğu 4 bin 178 ağaç ile 5 bin 900 çalı dikilecek. Çeşitli bitki türleriyle oluşturulacak alanın kent ekosistemine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Projede, yerel bitkilerin yoğun şekilde bir araya getirildiği Miyawaki yöntemi uygulanıyor. Bu yöntem sayesinde normalde 20-30 yılda oluşabilecek doğal orman ekosistemi çok daha kısa sürede gelişebiliyor. Mikro ormanlar hem biyolojik çeşitliliği artırıyor hem de iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynuyor.

DOĞAL GÜBRELERLE DESTEKLENECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mikro ormanların gelişimi için kendi üretimi olan kompost gübreleri kullanıyor. Budama artıkları, çim kalıntıları ve yeşil atıkların hayvansal gübreyle birleştirilmesiyle elde edilen bu doğal gübreler, yeni oluşturulan alanların verimliliğini artırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce Karşıyaka ve Gaziemir'de toplam 4 bin metrekarelik alanı mikro ormana dönüştürerek kentte doğayla uyumlu yeni yaşam alanları oluşturmuştu.