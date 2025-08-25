Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle hiçbir bedel ödenmeden alınan ve beton bloklar yerini halkın nefes alabildiği yeni bir yaşam alanına dönüştürülen Durugöl arazisinde hayata geçirilen ikinci etap çalışmaları da göz dolduruyor.ORDU (İGFA) - İlk etabıyla takdir toplayan ve Başkan Güler’in talimatıyla ikinci etabı için de çalışmaların hızlandırıldığı 36 dönümlük Durugöl arazisi bugün çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yer aldığı tabiat parkına dönüştürüldü.

Alanda incelemelerde bulunan ve çalışmaların son durumu ile ilgili bilgiler alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Betondan kurtardığımız bu alana Kurtuluş Tabiat Parkı adını verdik” dedi.

Park alanında çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yer alacağına dikkat çeken Başkan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buraya kurtuluş parkı diyoruz çünkü burayı betondan kurtardık. Onun için adını kurtuluş parkı taktık. İkinci etap kapsamında da tematik bir park yapıyoruz. Burası tarım ağırlıklı, tıbbi aromatik bitkiler ve özel hayvanların olduğu bir park. Burada değişik bitki türleri var. İnsanlar buraya gelerek hem bu bitkileri görecek hem fotoğraf çektirecekler. Passiflora gibi özel meyveler ve narenciye bahçemiz de var. Burada Ordu’da neler yapılabileceğini görsünler istedik. İşin hem zevk boyutunu oluşturmak hem de ekonomiye katkı olsun diye çalışmaları yaptık. Değişik hayvan türlerini de vatandaşlarımız burada görebilecekler. Ordu kendi kendine yeten bir kent olma hüviyetinde. Bu parkla bu amacımız daha da anlam kazanacak. Güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. İnşallah halkımız daha çok beğenir ve benimser”

BETONLAŞMA YERİNE HALKA AÇILAN DURUGÖL ORDU’NUN GÖZDE MEKANLARINDAN BİRİ OLUYOR

Şehrin dört bir yanında hayata geçirdiği parklarla Ordu’ya nefes aldıran çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Durugöl’de 2. etap çalışmalarıyla 36 dönüm arazi üzerinde uyguladığı çalışmaları daha da genişletti. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve yüzde 90’ı tamamlanan çalışmalar kapsamında ekipler aromatik bitkiler alanı, çocuk oyun alanı, spor aletleri, kanatlı hayvanlar için kümesler, kaplumbağa havuzu, darı ambarı, serender, ahşap pergole oturma alanı, mor salkımlı tag yollar ve kapalı membran oturma yerleriyle Durugöl’ün cazibesini katlayacak çalışmaları hızla hayata geçirerek açılış gün saymaya başladı.