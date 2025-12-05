Berre Özkan ile Orkun Cantürk Hilton Otel'de düzenlenen görkemli düğün töreni ile mutluluğa yelken açtı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın tanınımış ailelerinden Deniz-Selahattin Cantürk çiftinin yakışıklı oğlu Orkun Cantürk ile Mesude-Ali Özkan çiftinin güzel kızı Berre Özkan Hilton Otel'de düzenlenen görkemli düğün töreniyle mutluluğa yelken açtı. Çok sayıda davetlinin katıldı düğün törenin gece geç saatlere kadar neşe içinde geçti. Gecede tüm konuklarla tek tek yakından ilgilenen Cantürk ve Özkan aileleri çocuklarının bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkür etti.

HİLTON'DA MASALSI DÜĞÜN

Gecede çiçeği burnunda genç nikah şahitliklerini alkışlar arasında Cemal Dikici, Sibel Özbudak, İbrahim Şahin ve Hüseyin Yaşbay yaptı. Törenin resmi kısmı bittikten sonra MG Davet Orkestrası sahne aldı. MG Davet Orkestrası'nın bir birinden hareketli şarkılarıyla vur patlasın çal oynasın geçen gecede konuklar pisti bir an olsun boş bırakmayarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Düğün töreni sonunda genç çifti kutlayan davetliler ömür boyu sürecek bir mutluluk ve saadet dilediler. Gecede bir açıklama yapan Berre & Orkun Cantürk çok mutlu olduklarını belirterek balayını geçirmek üze Amerika'ya gideceklerini söylediler.