‎Gençleşen Türküler Proje Topluluğu ve GSB Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde iki yıldır düzenlenen Yurttan Sesler Konserleri projesi gençlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla bu yıl da devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bu yıl Bursa Nilüfer Hatun GSB kız yurdu konferans salonunda ilki düzenlenen Yurttan Sesler konserinde Gençleşen Türküler rüzgarı esti.

‎Ulusal Gençleşen Türküler Topluluğu Bursa ve Yalova gruplarının birlikte sahne aldığı etkinlikte türkülerimize ve Türk müziğine ilgisinin olmadığı kanaatinin yaygın olduğu günümüzde konser boyunca tüm eserleri birlikte seslendiren gençler şef Erdinç Ertüzün ve protokoldeki katılımcıların övgü ve beğenisini kazandı.



‎‎Bursalı sanatçı akademisyen Erdinç Ertüzün yönetiminde ses ve saz sanatçılarınin seslendirdiği Mihriban Beyaz Giyme Toz Olur Zeytinyağlı Yiyemem gibi türkülerin yanında ‎Azerî türküler Karadeniz horonları zeybekler halaylar gençlerin yogun ilgi katılım ve coşkusuya birlikte seslendirildi.



‎Gecenin sonunda bir konuşma yapan Müzik ve Halkbilimi Uzmanı Erdinç Ertüzün 'kültürel dejenerasyonun üst safhada olduğu günümüzde gençlerimizle medeniyet mirası türküleri bulusturma imkanı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mürsel Kaya sonsuz teşekkür ediyorum' dedi.