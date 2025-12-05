Gölcük'te 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 91. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük'te 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 91. yıl dönümü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda ilk olarak Gölcük Kent Konseyi, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve Gölcüklü kadınlar ile birliktelik etkinliği düzenledi. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi altında bulunan Sanat Kafe'de düzenlenen etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Uzuner ve Yeşim Gümüşbaş, Gölcüklü kadınların Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 91. yıl dönümünü tebrik ettiler.

Etkinlikler kapsamında daha sonra Gölcük Anıtpark'ta çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Uzuner ve Yeşim Gümüşbaş, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram ve yönetimi, siyasi parti temsilcileri ve Gölcüklü kadınlar katıldı. Törende kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutlayan Başkan Yardımcıları Uzuner ve Gümüşbaş, kadınların toplumsal, sosyal ve siyasi hayattaki güçlü varlığına vurgu yaptılar.