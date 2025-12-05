Kocaeli'de İzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme eğitimleri kapsamında 30 Ağustos İlköğretim Okulu öğrencileri havuzda ilk derslerine katılarak suyla güvenli ve eğlenceli bir başlangıç yaptı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ile İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında bu hafta 30 Ağustos İlköğretim Okulu öğrencileri yüzme havuzuyla buluştu. Kent genelindeki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi sunan proje, yüzme bilmeyen öğrencilerin suyla güvenli ve doğru şekilde tanışmasını amaçlıyor.

BAŞLANGIÇ YÜZME TEKNİKLERİ

Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşen ilk derslerde çocuklar; temel su güvenliği, nefes kontrolü, suya alışma egzersizleri ve başlangıç yüzme tekniklerini öğrendi.

Hem eğlenceli hem de öğretici atmosferde geçen etkinlikte öğrencilerin öğrenme hevesi ve kısa sürede suya uyumları dikkat çekti.

FARKLI OKULLARLA DEVAM EDECEK

Proje yetkilileri, hedeflerinin çocuklara sporu sevdirmek ve su güvenliği farkındalığını artırmak olduğunu belirterek, yüzme eğitimlerinin dönem boyunca farklı okullardan öğrencilerle sürdürüleceğini ifade etti.

30 Ağustos İlköğretim Okulu idaresi ise projeye dahil edilmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, tüm öğrencilere ücretsiz yüzme fırsatı sunduğu için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.