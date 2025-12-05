Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Girişimci Kafası Söyleşisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte, engellilik konusunda toplumsal farkındalığın önemi güçlü bir şekilde vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin her kesimden gençlere ilham veren buluşmalar düzenlediği Girişimci Kafası Söyleşisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Bursalı vatandaşlarla buluşturuldu.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde Sosyolog Mürvet Özçelik'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin konukları Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Üyesi Osman Onat Çetinkaya oldu. Yoğun ilginin gösterildiği buluşmada Koca ve Çetinkaya, deneyimlerini paylaşarak toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle özel gereksinimleri bireylerin sorunları ve yapılması gereken çalışmaları konuştuklarını kaydeden Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, '3 Aralık bir kutlama değil; bir farkındalık, bir mücadele günü. Mücadelenin sembol almış hali. Bu geceyi düzenleyen Osmangazi Belediyesi'ne, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.' dedi.

Yaşadıkları zorluklara da değinen Koca, 'Yaşadığımız her türlü olumsuzluğa rağmen nasıl üstesinden gelebilirim diye sürekli stratejiler, planlamalar yapan biriyim. Engelliliğim ile alakalı demoralize olduğum dönemler oldu ama her zaman üstesinden gelmenin bir yolunu buldum. Buldukça daha çok mücadele eden bir karakter olmaya başladım. Şu an engellilik ile alakalı tamamen fiziksel değil, önümüze konulan engellerin, engellilik ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Çalışan bir aktivist olmaya çabalıyorum.' diye konuştu.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyesi Osman Onat Çetinkaya da, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'ne vurgu yaparak, Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. Osman Onat Çetinkaya, 10 yıl sonra kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak hayal ettiğini belirtirken, sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar tarafından Orhan Koca ve Osman Onat Çetinkaya'ya hediyeler takdim edildi.