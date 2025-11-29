Gemlik Marmarabirlik Kooperatifi Başkan Adayı Hasan Malatya, zeytin üreticisinin en büyük sorunu olan 'zeytinin para etmemesi' konusuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

BURSA (İGFA) - Hasan Malatya, Marmarabirlik'in 210-260 kalibre zeytini üreticiden ortalama 95 TL fiyatla satın aldığını ve bu fiyattan ayrıca %5 kesinti yapıldığını vurguladı. Bununla birlikte aynı zeytinin, hiçbir aracı olmadan doğrudan satış yapılan e-Marmarabirlik platformunda 467 TL gibi yaklaşık 5 katına tüketiciye sunulduğunu videoyla kamuoyuna gösterdi.



Malatya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



'Bu tabloda ne üretici kazanıyor, ne de tüketici sadece tüccar kazanıyor. Marmarabirlik'i referans alan tüccar da aynı yüksek fiyatlardan bizlerden aldığının 5 katına zeytin satışı yapıyor. Zeytin çiftçisi zor durumda. Masraflarımızı karşılayamaz hale geldik. Marmarabirlik yönetimine sesleniyorum: 5 katı kazanmayın, biraz da üretici kazansın. Yol yakınken alım fiyatlarında en az %30-%40 iyileştirme yapın. Bir kere de üreticiden yana olun.'



Hasan Malatya, adil fiyat politikası ve üreticinin emeğini koruyan bir Marmarabirlik için mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade ederek açıklamasını tamamladı.