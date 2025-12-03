OMP, McCormick ile AI tabanlı otonom operasyonel planlama girişimi için çalışıyor. Bu iş birliği, McCormick'in üretim ve envanter süreçlerini optimizasyon ve verimlilik odaklı yönetmesine olanak tanıyor, maliyeti düşürüp tedarik zincirini güçlendiriyor.

ACCESS Newswire / ATLANTA, GA (İGFA) - OMP, küresel lezzet lideri McCormick & Co. ile yapay zekâ destekli ve otonom operasyonel planlama girişimi kapsamında çalışıyor. Bu iş birliği, McCormick'in hem siparişe göre montaj (ATO) hem de stok için üretim (MTS) süreçlerini Unison Planning™ platformu içinde yönetmesine olanak tanıyor.

Bu girişim; paylaşılan üretim hatlarında ATO ve MTS üretimini dengeleme, kalite odaklı stok serbest bırakma yoluyla envanter tahminlerini iyileştirme ve dalgalanan talep altında kapasite yönetimi gibi temel zorlukları ele alıyor. Bu zorlukların aşılması, Kuzey Amerika ve EMEA ekiplerinin paralel şekilde çalıştığı bölgesel iş birliğini ve SAP'in Unison Planning™ içindeki operasyonel planlama işlevselliğiyle kusursuz entegrasyonunu gerektiriyor. İlk uygulamalar Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde devreye alınacak, ardından EMEA ve APAC bölgelerine genişletilecek.

OMP ile yaptığı iş birliği sayesinde McCormick, üretim ve envanterin yönetim şeklini dönüştüren, yapay zekâ destekli otonom ve karar odaklı planlamayı hayata geçiriyor. Bu çözüm, McCormick ekiplerinin hem özel üretim hem de standart ürünler için daha etkili planlama yapmasını, talep veya tedarikteki ani değişikliklere hızla uyum sağlamasını ve daha akıllı tedarik kararları almasını mümkün kılıyor. Sonuç olarak; pazar talebi ile üretim zaman çizelgeleri arasındaki uyumu artırarak maliyet ve nakit akışını optimize eden, israfı azaltarak maliyet düşüren ve dolaylı olarak hizmet seviyelerinde artış ile üst çizgi büyümesini destekleyen daha çevik bir tedarik zinciri elde ediliyor.

McCormick Global Planlama ve Lojistik Başkan Yardımcısı Whitney Shlesinger ,'Dijital dönüşüm yol haritamız kapsamında bu teknolojiden gerçekten heyecan duyuyoruz. Verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve tedarik zincirimizi dalgalanmalara karşı güçlendirmek için yapay zekâyı benimsiyoruz' dedi.

OMP Ticari ve Pazarlar İcra Kurulu Başkanı (Chief Commercial & Markets Officer) Philip Vervloesem ise, 'McCormick, otonom planlama, planlayıcı güçlendirme ve liderlik uyumunun dayanıklılığı nasıl artırdığını gösteriyor. Birlikte, yapay zekâyı çeviklik, iş birliği ve inovasyonu destekleyecek şekilde tedarik zincirine yerleştiriyoruz' dedi.

MCCORMİCK HAKKINDA

McCormick & Company, Incorporated, küresel lezzet kategorisinde liderdir. 150 ülke ve bölgede yıllık 6,7 milyar doların üzerindeki satışlarıyla; otlar, baharatlar, soslar, çeşniler ve aromaları perakendeciler, gıda üreticileri ve yemek servisi işletmeleri dahil olmak üzere tüm gıda ve içecek sektörüne üretir, pazarlar ve dağıtır. McCormick, French's, Frank's RedHot, Stubb's, OLD BAY, Lawry's, Zatarain's, Ducros, Vahiné, Cholula, Schwartz, Kamis, DaQiao, Club House, Aeroplane, Gourmet Garden, FONA ve Giotti dahil olmak üzere pek çok tescilli markaya sahiptir. Geniş portföyü, tüketicilerin her yudum ve lokmada lezzet talebinden yararlanmak için benzersiz bir konum sağlar.

Şirket, birbirini tamamlayan Tüketici ve Lezzet Çözümleri olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Bu segmentlerden elde edilen ölçek, içgörüler ve teknoloji, sürdürülebilir büyümeyi desteklemede kritik rol oynamaktadır.

1889'da kurulan ve Hunt Valley, Maryland'de (ABD) merkezlenen McCormick, ilkelerine bağlıdır ve Amacına (Purpose) bağlı şekilde çalışır: Geleceğin Lezzeti İçin Birlikte Durmak. McCormick, sağlıklı, sürdürülebilir ve lezzetli olanın bir arada olduğu Lezzetle Birleşmiş Bir Dünya hayal etmektedir.

OMP HAKKINDA

OMP, karmaşık planlama zorluklarıyla karşı karşıya olan şirketlere piyasadaki en iyi dijital tedarik zinciri planlama çözümünü sunarak mükemmelleşme, büyüme ve gelişme imkânı sağlar. Birçok sektörde faaliyet gösteren yüzlerce müşteri, OMP'nin benzersiz Unison Planning™ çözümünden faydalanmaktadır.