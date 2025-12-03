Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi'ni ziyaret ederek engelli bireylerle ve sporcularla buluştu, taleplerini dinledi. Dernek Başkanı Sadullah Efe ise, sürdürülen projeler hakkında bilgi verdi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi'ni ziyaret ederek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Aykut, ziyarette engelli bireyler ve engelli milli sporcularla sohbet ederek taleplerini ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sırasında Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, derneğin yürüttüğü çalışmalar, sosyal destek faaliyetleri ve engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeye yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Engelli bireyler ve milli sporcular, spor, eğitim ve günlük yaşamda karşılaştıkları konuları doğrudan Aykut'a iletti.

Aykut, Engelliler Günü'nü kutlayarak, 'Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal hayata eşit katılımlarını desteklemek bizim temel sorumluluğumuzdur. Başarılarıyla topluma güç katan engelli bireylerimizin her zaman yanındayız.' dedi.