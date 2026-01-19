AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayımlanan ve Kürt vatandaşların haklarını güvence altına alan kararnameyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Bu adım Suriye'nin birliği ve terörsüz bölge hedefi açısından son derece kıymetlidir' dedi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayımlanan ve Suriye'deki Kürt vatandaşların haklarını güvence altına alan kararnameye ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, Esad rejimi döneminde temel haklardan yoksun bırakılan Suriyeli Kürtlerin hukuk temelinde elde ettiği kazanımların sevindirici olduğunu ifade ederek, kararnameyle Baas rejiminin yıllarca sürdürdüğü inkâr ve ret politikalarının sona erdiğini vurguladı. Kararnamede yer alan 'Suriyeli Kürt vatandaşların, Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğu' ifadesinin, kapsayıcı bir Suriye anlayışının açık göstergesi olduğunu belirtti.

https://twitter.com/omerrcelik/status/2013143812411883812

Bu yaklaşımın yalnızca Kürtler için değil, Suriye'deki tüm etnik ve mezhebi gruplar için örnek teşkil ettiğini kaydeden Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden itibaren Suriye'deki Kürtlerin haklarını Esad yönetimi nezdinde ısrarla gündeme getirdiğini hatırlattı.

Açıklamasında terör örgütlerine de dikkat çeken Çelik, DEAŞ ile mücadelenin kesintisiz sürdürülmesinin zorunlu olduğunu, SDG'nin ise 'devlet içinde devlet, ordu içinde ordu' anlayışıyla hareket ettiğini ve bunun hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturduğunu söyledi. Çelik, tek devlet ve tek ordu ilkesinin Suriye'nin geleceği açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

'Terörsüz Türkiye' ile 'terörsüz bölge' hedeflerinin birbirinden ayrılamayacağını belirten Çelik, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak hem Suriye'nin bütünlüğünü hem de bölgesel istikrarı hedef aldığını ifade etti. Suriye yönetiminin terörle mücadele operasyonlarıyla bu girişimlerin engellendiğini kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan 'Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, Suriye'nin iç bütünlüğü ve kapsayıcı yapısı açısından önemli bir zemin oluşturduğunu belirten Çelik, bu sürecin Kürtler başta olmak üzere tüm Suriyeliler için gerçek kazanımlar sunduğunu söyledi.

Ömer Çelik, Türkiye'nin komşu halklara yönelik 'kardeşlik siyaseti'ni kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, terörden ve dış vesayetten arınmış, egemenliğine saygı duyulan bir bölgesel düzen için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.